02 декабря, 12:24

Шоу-бизнес

Актриса Сиенна Миллер раскрыла третью беременность

Фото: ТАСС/АР/Millie Turner

Актриса Сиенна Миллер появилась на церемонии в белом прозрачном платье и подтвердила, что ожидает третьего ребенка. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

На красную дорожку премии Fashion Awards звезда пришла вместе со своим 28-летним возлюбленным Оли Грином. Свой прозрачный образ она дополнила пушистыми туфлями.

Для пары это первый совместный ребенок.

В 2023 году Миллер объявила о второй беременности. Тогда папарацци заметили ее на пляже в мини-бикини, где актриса не скрывала округлившихся форм. В январе 2024 года она родила дочь. Кроме того, у Миллер есть старшая дочь Марлоу от актера Тома Старриджа. Пара рассталась летом 2015 года.

Ранее в России семья блогера Лерчек подтвердила ее беременность. Отцом ребенка стал тренер по танцам, аргентинец Луис Сквиччиарини. По его словам, в жизни начался "новый и самый важный этап".

Сквиччиарини отметил, что обычно старается держать личное в тайне, но сейчас хочет поделиться своим счастьем с теми, кто искренне их поддерживает. Он поблагодарил Чекалину и ее близких за доверие и подчеркнул, что намерен быть для них "опорой и защитой".

