Московские врачи провели многодетной матери шестое по счету кесарево сечение

Фото: mosgorzdrav.ru

Врачи перинатального центра больницы имени М. П. Кончаловского в Москве сделали женщине шестое по счету кесарево сечение. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

В ведомстве рассказали, что из-за патологии яичников, которая была диагностирована женщине в юности, пациентка практически не могла забеременеть. Однако жительница Москвы мечтала о детях, поэтому прошла курс лечения и смогла зачать малыша.

Во время первых родов пациентке из-за узкого таза сделали кесарево сечение. Через два года у женщины появился на свет еще один ребенок – сын. Тогда ей тоже понадобилась экстренная операция. Несмотря на это, москвичка не отказалась от своего желания – создать большую семью.

В 2019-м женщина впервые обратилась в перинатальный центр больницы имени Кончаловского. Благодаря врачам она родила еще троих сыновей. В этом году пациентке вновь понадобилась помощь специалистов, работающих в данном медучреждении.

"Именно опыт и внимание специалистов центра позволили почувствовать уверенность в своих силах и доверить им самое главное – жизни и здоровье своих новорожденных детей", – отметили в департаменте здравоохранения Москвы.

В результате женщина, несмотря на ранее перенесенные операции, спокойно и без осложнений родила ребенка.

"Создание условий для оказания максимально эффективной помощи будущим мамам и малышам – одно из ключевых направлений развития городского здравоохранения. В настоящее время в Москве сформирована эффективная служба родовспоможения", – заключили в ведомстве.

Ранее врачи перинатального центра больницы имени Кончаловского в Москве успешно выходили тройняшек, родившихся на 30-й неделе беременности с критически низкой массой тела. После экстренного кесарева сечения и более 20 суток интенсивной терапии все три девочки были стабилизированы.

