Московские врачи спасли новорожденных тройняшек с критической нехваткой веса

Фото: департамент здравоохранения города Москвы

Врачи перинатального центра городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского выходили тройняшек, которые родились на 30-й неделе беременности с критически низкой массой тела, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в Москве работают уже 6 современных перинатальных центров, где опытные специалисты оказывают помощь пациентам, родившимся раньше срока.

"Благодаря новым подходам, инновационным методикам и качественному оборудованию в городе выхаживают более 99% младенцев с очень низкой массой тела. Случай тройни из городской клинической больницы им. Кончаловского – пример высочайшего профессионализма и слаженной командной работы", – отметила Ракова.

Беременность матери тройняшек развивалась нормально. Однако на 29-й неделе врачи обнаружили у женщины преждевременное укорачивание и раскрытие матки. Пациентку госпитализировали. На сроке 30 недель и 6 дней у нее отошли воды и начались схватки. Медики провели экстренное кесарево сечение.

Первой на свет появилась девочка весом 1 360 граммов и ростом 40 сантиметров, за ней сестренка, чей вес составил 1 730 граммов, а рост – 43 сантиметра. Самая младшая родилась с весом 1 430 граммов и ростом 38 сантиметров.

Борьба за их жизнь велась более 20 суток. Все новорожденные нуждались в интенсивной терапии. Вместе с мамой тройняшек перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

Медики оперативно провели необходимые реанимационные мероприятия, обеспечили оптимальный температурный режим и подключили малышек к аппаратам искусственной вентиляции легких. Там они учились самостоятельно дышать и питаться, активно набирали вес и развивались.

Заведующий ОРИТ для новорожденных центра Александр Филиппов отметил, что для качественного оказания помощи всегда нужна спланированная стратегия. В случае с тройняшками действовали именно так, каждому врачу отводилась своя роль.

"На каждую малышку приходилось по 6 рук медицинского персонала. Все коллеги работали последовательно и четко. Детские места подготовили заранее, согрели лучистым теплом. Каждый ребенок был помещен в специальный теплосберегающий пакет. За каждым из них был установлен мониторинг для определения уровня насыщения крови кислородом и частоты сердечных сокращений. Доктора "дышали" за девочек, потому что их собственное дыхание не было эффективным", – отметил Филиппов.

Он добавил, что в настоящее время жизни тройняшек и их матери ничего не угрожает.

Ранее столичные врачи помогли родить женщине с пятью опухолями матки. 34-летней пациентке медики провели кесарево сечение, и на свет появился мальчик весом почти 4 килограмма. Опухоли после родов удалили.

