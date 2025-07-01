Жительница Воронежа стала мамой в 12-й раз

Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области"

В Воронеже сотрудники перинатального центра областной больницы помогли женщине стать мамой 12-й раз, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По словам врачей, первые девять раз роды прошли естественным путем. Рождение десятого ребенка завершилось кесаревым сечением, после которого возникло осложнение. Во время одиннадцатых родов женщине провели экстренное кесарево сечение из-за врастания плаценты в рубец на матке и угрозы кровотечения, а также предлежания плаценты.

В 2024 году многодетная мать вновь забеременела. Под наблюдением специалистов она доходила до доношенного срока и родила мальчика. В Минздраве отметили, что ребенок здоров, при рождении его вес составлял 3 540 граммов, а рост 54 – сантиметра.

Ведомство уточнило, что старшие дети ждут младшего брата и маму дома. Всего в семье воспитываются восемь девочек и четыре мальчика.

Ранее столичные врачи спасли ребенка, который родился с весом 415 граммов и ростом 22 сантиметра. Медики на протяжении 3 месяцев обеспечивали работу всех жизненно важных функций маленького пациента – питание, дыхание, поддержание температуры тела, а также проводили терапию.

После того как ребенка вылечили от инфекций, пневмонии и легочной дисплазии, его перевели в палату к матери, где еще 2 месяца он набирал вес. За 5 месяцев он набрал вес в 3,2 килограмма и прошел контрольное обследование, которое подтвердило, что угрозы жизни нет.