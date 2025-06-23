Столичные врачи выходили 415-граммового ребенка

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Врачи перинатального центра городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Л. А. Ворохобова выходили ребенка, который родился с весом 415 граммов и ростом 22 сантиметра. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ребенок стал самым маленьким новорожденным, которого успешно выходили в перинатальном центре ГКБ № 67. Будущая мама малыша поступила в центр с патологией, поэтому врачи решили провести экстренные роды при помощи кесарева сечения. Затем ребенка поместили в специальный бокс и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На протяжении 3 месяцев врачи обеспечивали работу всех жизненно важных функций пациента – дыхания, питания, поддержания температуры тела, а также проводили терапию. Младенца вылечили от инфекций, пневмонии и легочной дисплазии. После этого он смог дышать самостоятельно и был переведен в палату к матери, где еще 2 месяца набирал вес и проходил терапию.

За 5 месяцев ребенок смог набрать вес в 3,2 килограмма. В начале мая он прошел контрольное обследование, которое подтвердило, что угрозы жизни нет. После завершения терапии малыша с мамой выписали.

"В столице мы делаем все, чтобы поддержать семьи с детьми на всех этапах: от планирования беременности до послеродового наблюдения. Эту работу ведут специалисты центров женского здоровья, а также созданного нами каркаса перинатальных центров и современных роддомов", – отметила заместитель мэра.

По ее словам, столичные врачи успешно выхаживают 99% младенцев с низкой массой тела, а возможности для помощи самым уязвимым пациентам постоянно расширяются.

Ранее медики Щелковского перинатального центра приняли роды у 43-летней женщины. Наиболее безопасным методом рождения была выбрана операция кесарева сечения. Женщина стала мамой в 12-й раз – у нее родился мальчик. Это уже 4-й сын в семье, где также растут 8 девочек.

