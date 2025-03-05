Дагестанские врачи помогли 41-летней женщине родить десятого ребенка

Фото: телеграм-канал "ГБУ РД "Буйнакская ЦГБ"

В Дагестане 41-летняя женщина стала мамой в десятый раз. Роды прошли в Буйнакской центральной районной больнице, сообщается в телеграм-канале Минздрава республики.

Как рассказало ведомство, Джаминат Гусейнова доверила роды девяти предыдущих детей врачам местной больницы, при этом десятый младенец не стал исключением. 27 февраля он родился с весом 4 800 граммов и ростом 60 сантиметров.

"Акушерки, врач, медсестры – все были со мной рядом. Так хорошо меня здесь принимают. Буду рада родить здесь еще одного ребенка", – подчеркнула женщина.

У нее также есть семеро сыновей и две дочери. Муж Гусейновой работает охранником.

Ранее в Щелковском перинатальном центре родились редкие тройняшки. У одного плода была своя плацента, а у двух других – общая. Три девочки появились на свет на 33-й неделе беременности с помощью кесарева сечения. Они родились с весом 1 800, 1 990 и 1 500 граммов.

Кроме того, медики Щелковского перинатального центра приняли роды у 43-летней женщины, которая стала мамой в 12-й раз. Женщина родила мальчика, он стал четвертым мальчиком в семье, где уже растут восемь девочек.

