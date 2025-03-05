05 марта, 18:33Общество
Дагестанские врачи помогли 41-летней женщине родить десятого ребенка
Фото: телеграм-канал "ГБУ РД "Буйнакская ЦГБ"
В Дагестане 41-летняя женщина стала мамой в десятый раз. Роды прошли в Буйнакской центральной районной больнице, сообщается в телеграм-канале Минздрава республики.
Как рассказало ведомство, Джаминат Гусейнова доверила роды девяти предыдущих детей врачам местной больницы, при этом десятый младенец не стал исключением. 27 февраля он родился с весом 4 800 граммов и ростом 60 сантиметров.
"Акушерки, врач, медсестры – все были со мной рядом. Так хорошо меня здесь принимают. Буду рада родить здесь еще одного ребенка", – подчеркнула женщина.
У нее также есть семеро сыновей и две дочери. Муж Гусейновой работает охранником.
Ранее в Щелковском перинатальном центре родились редкие тройняшки. У одного плода была своя плацента, а у двух других – общая. Три девочки появились на свет на 33-й неделе беременности с помощью кесарева сечения. Они родились с весом 1 800, 1 990 и 1 500 граммов.
Кроме того, медики Щелковского перинатального центра приняли роды у 43-летней женщины, которая стала мамой в 12-й раз. Женщина родила мальчика, он стал четвертым мальчиком в семье, где уже растут восемь девочек.
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