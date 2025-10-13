Приемная дочь Эминема Алайна сообщила о беременности

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/alainamariescott

Приемная дочь американского рэпера Эминема Алайна Мари Скотт станет матерью. Об этом она рассказала сама в соцсети.

32-летняя Скотт опубликовала серию снимков с мужем Мэттом Меллером.

"Лучшее в тебе и во мне. Месяцами я носила внутри себя крошечное сердце, которое уже изменило мое во всех отношениях", – подписала фото дочь хип-хоп-исполнителя.

Алайна Мари Скотт родилась в семье Доун Скотт, сестры бывшей жены Эминема. Рэпер удочерил девочку в начале 2000-х годов, когда ее мать боролась с наркотической зависимостью. В 2016 году Доун умерла.

Эминем помогал растить Алайну с рождения, и ее имя упоминается в нескольких его хип-хоп-композициях. На ее свадьбе с Меллером в 2023 году он вел приемную дочь под венец.

Ранее стало известно, что теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас ждут четвертого ребенка. Сообщалось, что малыш звездной пары должен появиться на свет в конце 2025 года. Они воспитывают двух дочерей и сына.

