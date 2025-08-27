Hola!: теннисистка Курникова и певец Иглесиас станут родителями в четвертый раз

Фото: AP Photo/Kevork Djansezian

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Об этом сообщает издание Hola!, которое ссылается на источник, приближенный к окружению пары.

СМИ считают, что ребенок родится у Курниковой и Иглесиаса в конце 2025 года. Сейчас теннисистка якобы находится на четвертом или пятом месяце беременности. Журналисты выяснили, что в настоящее время спортсменка чувствует себя хорошо.

При этом ни Курникова, ни Иглесиас не отреагировали на слухи, которые появились на прошлой неделе после того, как теннисистка была замечена на улицах Майами со своими детьми. Тогда на спортсменке были надеты короткие черные шорты и объемная белая кофта, которая облегала ее живот.

Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. Они познакомились на съемках клипа на песню "Escape". При этом официально свои отношения пара не зарегистрировала до сих пор. 16 декабря 2017 года у них родились двойняшки: мальчик Николас и девочка Люси, а 30 января 2020 года – дочь Маша.

В начале года Курникова впервые за два года появилась на публике в инвалидном кресле. Ее заметили у торгового центра "Бэл-Харбор" в Майами в США. На правой ноге у нее был надет ортопедический ботинок. Вместе с ней были две ее дочери, а также несколько друзей.

