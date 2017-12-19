Анна Курникова родила двойню Энрике Иглесиасу – СМИ

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СМИ сообщили, что российская теннисистка Анна Курникова родила двойню. Счастливым отцом стал испанский певец Энрике Иглесиас.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на TMZ, роды проходили в Майами. Своего сына пара назвала Николас, а дочку – Люси.

36-летняя Анна Курникова последний год почти не появлялась на публичных мероприятиях. Ее беременность держалась в строжайшем секрете.

Отношения между Энрике Иглесиасом и Анной Курниковой завязались в 2001 году. Периодически в СМИ появляется информация о том, что они связали себя узами брака, но пара ее всегда опровергает.