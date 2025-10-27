Албанский ИИ-министр Диэлла забеременела

Фото: youtube.com/Edi Rama

В Албании министр по госзакупкам Диэлла, работающая на базе искусственного интеллекта, "забеременела". Об этом заявил премьер-министр страны Эми Рама, трансляция велась на его YouTube-канале.

"Итак, Диэлла беременна, и она ждет 83 ребенка", – сказал он.

Политик уточнил, что "детям" виртуального министра выделят роль помощников депутатов. Они будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.

Модель Диэллу назначили на должность министра по госзакупкам в середине сентября. Она стала первым членом албанского правительства, "которого не существует физически".

Ранее отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что при принятии управленческих решений человеческий интеллект остается сильнее ИИ. По его словам, при необходимости совета по развитию бизнеса он бы обратился к опытным живым консультантам, а не нейросети.