21 января, 08:09

Общество

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в России за период с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как подчеркнули в организации, число госпитализаций с клинически подтвержденным гриппом также уменьшилось. ВОЗ отметила, что подобные данные соответствуют нынешним тенденциям в других государствах Евросоюза.

"В каждый сезон гриппа подъем заболеваемости сопровождается вспышками в местах массового скопления людей, таких как школы, детские сады, рабочие места, а также учреждения по уходу за пожилыми людьми и медицинские учреждения", – говорится в сообщении.

В связи с этим ВОЗ посоветовала соблюдать ряд мер по профилактике и борьбе со вспышками заболеваемости, в том числе прибегать к вакцинации.

При этом в Москве после праздничных выходных фиксируется незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это связано с тем, что в регионе возобновили работу детские образовательные учреждения. Кроме того, вновь начались активные рабочие контакты между взрослыми.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что Россия готова к эпидемиологическим угрозам, которые могут оказаться страшнее коронавирусной инфекции. По ее словам, ведомство делает все для защиты россиян.

Мир может столкнуться с угрозой новой пандемии в 2026 году

