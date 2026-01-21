Жена пловца Свечникова сообщила о 100% сходстве найденного тела с ее мужем

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Супруга пропавшего российского пловца Николая Свечникова заявила о 100% сходстве найденного в Босфоре тела с ее мужем. Об этом она рассказала в беседе с РБК.

Женщина также отметила, что ее не допустили к очному опознанию, а лишь показали фотографии.

"(22 января 2026 года. – Прим. ред.) с родителями поедем и уже сможем понять", – добавила она.

Свечников пропал в августе прошлого года во время заплыва через Босфор. Возможной причиной случившегося могло стать ухудшение самочувствия, однако СМИ указывали, что спортсмен плыл в неправильном направлении.

Мать пловца усомнилась, что сын самостоятельно сошел с дистанции. Она сказала, что подаст в суд на организаторов соревнования и будет требовать компенсации.

В октябре активные поиски Свечникова завершились, но генконсульство России в Стамбуле уточнило, что следствие продолжается.

Накануне, 20 января, в Босфоре нашли тело неизвестного мужчины. Он был одет в костюм для плавания. Предположительно, погибшим может оказаться Свечников, для опознания тела вызвали его семью.