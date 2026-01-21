Трамп рассказал об оружии США, которое неизвестно общественности

Фото: whitehouse.gov

Соединенные Штаты имеют такие виды вооружений, которые неизвестны общественности. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью NewsNation, передает телеканал "360".

Глава Белого дома прокомментировал предположения о возможном использовании акустического оружия в операции по похищению венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"У нас есть вооружения, о которых никто не знает. Вероятно, было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения", – сказал Трамп.

Вооруженные силы США 3 января провели военную операцию в Венесуэле. В ходе нее были захвачены и вывезены с территории страны Мадуро и его супруга Силия Флорес. Американский президент обвинил их в наркотерроризме.

Позже Мадуро заявил на суде в Нью-Йорке, что невиновен. Он также подчеркнул, что продолжает являться главой Венесуэлы.