Захарова оценила идею Стубба сходить в сауну с Трампом для обсуждения Гренландии

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила идею президента Финляндии Александра Стубба сходить в сауну с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения статуса Гренландии.

"Читаю новости из Давоса. Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова отметила, что "аплодирует стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей".

Трамп ранее рассказывал, что согласился встретиться с разными сторонами по вопросу Гренландии на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. По его словам, до этого он провел очень хороший телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по данному вопросу.

По словам главы Белого дома, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности.