21 января, 08:26

Спорт

Зимний фестиваль школьного и студенческого спорта пройдет в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Зимний фестиваль школьного и студенческого спорта состоится в олимпийском комплексе "Лужники" 24 января. Посетители смогут принять участие в квестах, соревнованиях и мастер-классах, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие организовано столичными департаментом образования и науки и департаментом спорта в рамках проекта "Зима в Москве".

"Популярность спорта среди детей в столице постоянно растет. В 2025 году количество спортивных секций для школьников в Москве увеличилось на 10%, и сейчас в них занимаются почти 350 тысяч детей. Чтобы поддержать этот интерес, город организует масштабный фестиваль", – говорится в сообщении.

В прошлом году фестиваль посетили более 5 тысяч человек.

В рамках праздника гостей приглашают преодолеть лыжно-биатлонную трассу, поиграть в снежки, попробовать себя в тэг‑регби и керлинге. Также для участников будут доступны хоккейный силомер, сноуборд-джибинг и биатлонное стрельбище. На территории мероприятия будет открыт каток, на котором проведут мастер-классы.

Кроме того, на фестивале пройдут встречи с известными спортсменами. Лыжник Никита Крюков раскроет секреты выносливости, фигурист Макар Игнатов поделится советами о тренировках, а сноубордист Денис "Бонус" Леонтьев научит сноубордингу и трюкам джибинга.

Фестиваль будет проходить с 10:00 до 16:00.

Кроме того, в столице состоится Московская неделя хоккея. Она пройдет с 3 по 7 февраля. Для участников подготовили тематические мероприятия, встречи с известными спортсменами и концертную программу. Все желающие смогут принять участие в челлендж-турнирах с участием блогеров и хоккеистов. Состязаться можно будет в скорости, маневренности катания и меткости.

Спортивный фестиваль ко Дню студента пройдет в Москве 25 января

Сюжет: Зима в Москве
спортгород

