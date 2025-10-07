Водитель и три пешехода погибли в результате ДТП в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "МЧС Удмуртии"

Водитель и три пешехода погибли в результате массового ДТП в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по республике в своем телеграм-канале.

Авария произошла примерно в 14:20 по местному времени (13:20 по московскому. – Прим. ред.) на пересечении улиц Удмуртской и Кирова в Ижевске. Там столкнулись три легковых автомобиля и автобус маршрута Пермь – Казань.

Среди погибших оказался водитель одной из легковушек, уточнили в ведомстве. Информация о пострадавших еще уточняется.

На месте ДТП находились сотрудники пожарно-спасательного подразделения МЧС России, а также поисково-спасательной службы города и республики. Они работали над освобождением пострадавшего из авто. Предварительно, никто из пассажиров автобуса не получил травм.

