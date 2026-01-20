В Госдуме напомнили об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел

Фото: depositphotos/Paha_L

В России с 9 января начали действовать новые размеры штрафов за перевозку детей без автокресел. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Ранее за нарушения требований перевозки детей обычных водителей штрафовали на 3 тысячи рублей, должностных лиц – на 25 тысяч, юридических – на 100 тысяч. В данный момент штраф для физических лиц вырос до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, для юридических – до 200 тысяч.

По словам парламентария, в большей мере инициатива направлена на недобросовестных водителей такси. Если самозанятый таксист возьмет заказ на перевозку ребенка и не обеспечит его безопасность, то его оштрафуют как должностное лицо. Для индивидуальных предпринимателей и таксопарков риски еще выше, пояснил собеседник агентства.

По его словам, увеличение штрафов заставит всех, особенно коммерческих перевозчиков, иметь и использовать бустеры и автокресла. Он считает, что рисковать доходом никто не станет.

Не менее важна реакция служб заказа. По словам Федяева, хотелось бы увидеть, будут ли таксопарки делать все, чтобы обеспечить машины удерживающими устройствами. Увеличение штрафа – это не наказание, а способ донести до водителей мысль, что детское автокресло является обязательным условием перевозки, как и ремень безопасности, добавил депутат.

До этого вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил ввести в стране ежегодный зимний сертификат на 5 тысяч рублей на такси для семей с детьми в возрасте до семи лет. По задумке парламентария, сертификат можно будет использовать для частичной или полной оплаты такси в период с 1 декабря по 31 марта.