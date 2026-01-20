Город Джанкой и четыре района Крыма оказались обесточены

Фото: depositphotos/chungking

Некоторые районы на севере и северо-западе Крыма, включая город Джанкой, оказались обесточены. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".

Уточняется, что из-за технологических нарушений света нет в Джанкойском, Красноперекопском, Сакском и Раздольненском районах. Ожидается, что электроснабжение восстановят в полном объеме в течение трех часов.

В ноябре 2025 года аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи произошло в Херсонской области. Тогда без света остались 10 муниципальных округов, включающих более 300 населенных пунктов, где проживают около 200 тысяч человек.

В январе без электроснабжения оказались жители 25 населенных пунктов Херсонской области. Это произошло в связи с техническим сбоем на подстанции в Запорожской области. В это же время в самом регионе свет отключился в 31 населенном пункте.

