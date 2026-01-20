Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 09:56

Происшествия

Город Джанкой и четыре района Крыма оказались обесточены

Фото: depositphotos/chungking

Некоторые районы на севере и северо-западе Крыма, включая город Джанкой, оказались обесточены. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".

Уточняется, что из-за технологических нарушений света нет в Джанкойском, Красноперекопском, Сакском и Раздольненском районах. Ожидается, что электроснабжение восстановят в полном объеме в течение трех часов.

В ноябре 2025 года аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи произошло в Херсонской области. Тогда без света остались 10 муниципальных округов, включающих более 300 населенных пунктов, где проживают около 200 тысяч человек.

В январе без электроснабжения оказались жители 25 населенных пунктов Херсонской области. Это произошло в связи с техническим сбоем на подстанции в Запорожской области. В это же время в самом регионе свет отключился в 31 населенном пункте.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика