Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 09:01

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Вильфанд: высотные здания в центре Москвы образуют остров тепла

Синоптик рассказал, как высотные дома спасают центр Москвы от сильных морозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Высотные здания в центре Москвы имеют хороший нагрев и способствуют появлению тепла вокруг, поэтому сильных морозов здесь не ожидается. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре Москвы сильных морозов ждать не стоит, потому что здесь высотные дома, которые хорошо обогреваются изнутри, а их стены излучают тепло", – пояснил он.

По словам метеоролога, в подобных местах значения могут показывать на 15–20 градусов выше, чем в соседних городах.

Усиление морозов до минус 25 градусов ожидается в Москве в ближайшие выходные, 24 и 25 января. Однако в эти дни не прогнозируется осадков, в столице будет штилевой ветер и солнечная погода.

При этом январь 2026 года в Москве не войдет в пятерку самых морозных в истории, однако может оказаться на границе первой десятки. До сих пор в текущем месяце не было оттепелей, а максимальная температура – минус 1,4 градуса – была зафиксирована 4 января. Вместе с тем прогноз на оставшиеся дни также не предполагает положительных температур.

Аномальные холода придут в Москву

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика