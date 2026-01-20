Синоптик Вильфанд: высотные здания в центре Москвы образуют остров тепла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Высотные здания в центре Москвы имеют хороший нагрев и способствуют появлению тепла вокруг, поэтому сильных морозов здесь не ожидается. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре Москвы сильных морозов ждать не стоит, потому что здесь высотные дома, которые хорошо обогреваются изнутри, а их стены излучают тепло", – пояснил он.

По словам метеоролога, в подобных местах значения могут показывать на 15–20 градусов выше, чем в соседних городах.

Усиление морозов до минус 25 градусов ожидается в Москве в ближайшие выходные, 24 и 25 января. Однако в эти дни не прогнозируется осадков, в столице будет штилевой ветер и солнечная погода.

При этом январь 2026 года в Москве не войдет в пятерку самых морозных в истории, однако может оказаться на границе первой десятки. До сих пор в текущем месяце не было оттепелей, а максимальная температура – минус 1,4 градуса – была зафиксирована 4 января. Вместе с тем прогноз на оставшиеся дни также не предполагает положительных температур.

