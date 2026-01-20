Форма поиска по сайту

20 января, 09:38

Шоу-бизнес
ТАСС: два эпизода мошенничества расследуются в отношении продюсера Разина

Два эпизода мошенничества расследуются в отношении продюсера Разина – СМИ

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Два эпизода мошенничества расследуются в рамках уголовного дела в отношении продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Речь <…> идет об эпизоде с присвоением им лицензионного вознаграждения поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен "Ласкового мая", а также о недавно появившимся в материалах эпизоде мошенничества при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым", – сказал собеседник агентства.

При этом изначально дело было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств – лицензионного вознаграждения Кузнецова за исполнение песен. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом.

О возбуждении уголовного дела в отношении Разина стало известно 24 ноября. По словам адвоката семьи Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, продюсер систематически присваивал деньги, предназначенные для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения Кузнецову.

Материальный ущерб составил около 500 миллионов рублей. Разину грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Ему в заочном порядке предъявили обвинение по статье "Мошенничество" и объявили в межгосударственный и международный розыск.

Позднее стало известно, что Разин находится в США. СМИ уточняли, что он покинул страну сразу после возбуждения против него уголовного дела.

Продюсер "Ласкового мая" Разин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

