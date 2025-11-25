ТАСС: продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин скрывается от следствия в США

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин скрылся в США от российского следствия по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

По предварительным данным, Разин не планирует возвращаться в Россию. Также источник в полиции указал на то, что у продюсера есть не только российское гражданство, но и турецкое.

О возбуждении дела в отношении Разина стало известно 24 ноября. По словам адвоката семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, продюсер присваивал себе деньги, которые должны были направляться в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение песен.

Как выяснило следствие, для этого Разин заключил с ним поддельный договор, в рамках которого на протяжении долгого времени получал деньги как правообладатель песен. Вдова поэта признана потерпевшей по данному делу.

Ущерб оценивается в 500 миллионов рублей. Однако сумма пока не окончательная и может измениться к концу следствия.

Разину грозит до 10 лет колонии. Ему уже было заочно предъявлено обвинение. Продюсер в настоящее время объявлен в межгосударственный розыск.

