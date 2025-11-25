Форма поиска по сайту

25 ноября, 09:23

Шоу-бизнес
ТАСС: ущерб по делу продюсера "Ласкового мая" составил около 500 млн рублей

Ущерб по делу продюсера "Ласкового мая" может составлять около 500 млн рублей

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Материальный ущерб по уголовному делу в отношении продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина составляет около 500 миллионов рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

При этом отмечается, что сумма неокончательная и к концу следствия может измениться.

Разин объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". Ему грозит до 10 лет колонии.

По словам адвоката семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновской, дело было возбуждено еще в 2021 году по факту присвоения денежных средств. Они должны были быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен.

О возбуждении дела в отношении Разина стало известно 24 ноября. Следователи выяснили, что продюсер на протяжении долгого времени использовал поддельный договор, который он заключил с поэтом, для присвоения средств на правах правообладателя песен.

Продюсера "Ласкового мая" Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве

