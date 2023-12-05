Пригожин заступился за вдову Шатунова после обращения Разина в прокуратуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что получателями наследства российского исполнителя Юрия Шатунова должны стать его вдова и дети. Об этом сообщает News.ru.

Подобным образом он прокомментировал обращение продюсера Андрея Разина в прокуратуру с жалобой на Светлану Шатунову из-за авторских прав на песни в сериале "Слово пацана". Суть жалобы Разина заключалась в том, что согласие на использование композиции дали без его согласия.

"Я считаю, что наследство артиста, который сделал Андрея Разина богатым, должно достаться его детям и семье. Они должны жить на что-то", – заявил Пригожин.

Продюсер также назвал справедливым вариант, при котором наследство могло бы быть поделено пополам. По информации Пригожина, семье Шатунова "не на что жить", поэтому такой вариант был бы "человечным".

Вместе с этим он выразил непонимание действий Разина. Пригожин считает, что они не красят продюсера, и призвал стороны урегулировать конфликт.

Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но в машине у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

На прощание с Шатуновым на Троекуровском кладбище пришли минимум 10 тысяч человек. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек.



Сотни людей пришли на Троекуровское кладбище в годовщину смерти Юрия Шатунова