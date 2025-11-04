"Новости дня": парк "Пионерский" благоустроили в Москве

Парк "Пионерский" благоустроили в районе Фили-Давыдково в Москве. Здесь обустроили прогулочные аллеи, места для отдыха с лавочками и шезлонгами, площадку для выгула собак.

Парк украсили сербские ели, липы и можжевельник. Центром культурной жизни станет новая сцена, где теперь можно проводить праздники и концерты.

Подробнее – в программе "Новости дня".