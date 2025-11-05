Форма поиска по сайту

05 ноября, 18:15

Город

Новости Москвы: дом на 555 квартир построят в Богородском по программе реновации

Новости Москвы: дом на 555 квартир построят в Богородском по программе реновации

По программе реновации в районе Богородское построят жилой дом на 555 квартир. Пятисекционное здание на Открытом шоссе будет сдано с полной отделкой, включая установку дверей, сантехники и кухонного оборудования. Для жителей оборудуют колясочные, детские и спортивные площадки.

На Ангарской улице начался монтаж круглогодичной спортивной площадки. Летом она будет использоваться для игр в футбол и баскетбол, а зимой превратится в каток. Рядом появится павильон с раздевалками, кафе и медицинским пунктом.

