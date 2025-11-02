Сто церемоний бракосочетания прошли на станции метро "Маяковская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пятый свадебный сезон на станции метро "Маяковская" завершился церемонией бракосочетания сотой пары, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Они проходят здесь с 2021 года. За это время "Маяковская" стала одной из самых востребованных локаций среди столичных молодоженов", – поделилась Ракова.

По ее словам, в этом году популярность площадки возросла. В связи с повышенным спросом в некоторые дни организаторы проводили церемонии для четырех пар вместо стандартных трех. Всего за год это место выбрали 29 пар.

Церемонии проходят в ночное время – с 02:00 до 04:00, чтобы не мешать работе метрополитена. Платформу специально украшают праздничным декором.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поздравил молодоженов, заключивших брак на "Маяковской", отметив, что среди них есть и сотрудники столичного транспортного комплекса.

Церемонии проходят под традиционный марш Мендельсона. Для молодоженов на путях подготовлены два состава: "Москва-2020" и "Москва-2024", где после регистрации пары могут провести свою первую семейную фотосессию.

Для регистрации брака на станции необходимо подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Всего в Москве для торжественных церемоний доступно более 60 локаций, подобрать которые помогает специальный сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru. Благодаря фильтрам можно выбрать желаемую дату регистрации, стиль интерьера, музыку и другие параметры.

Ранее московские ЗАГСы подвели итоги опроса о свадебных трендах 2025 года, выявив преобладание камерных форматов – лишь 8% пар планируют приглашать более 100 гостей, а 19% отмечают этот день вдвоем. Также большинство молодоженов сохраняют верность классическим традициям в выборе нарядов и букетов.