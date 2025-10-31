31 октября, 09:00Город
"Новости дня": капитальный ремонт провели в доме 1985 года на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома, построенного в 1985 году. Многоэтажка из Чукотского проезда теперь выглядит как новая.
Специалисты тщательно заделали межпанельные швы, чтобы защитить дом от влаги и холода. Также подвергся изменениям цоколь, а вокруг дома сделали новую отмостку, придав зданию современный и ухоженный вид. При обновлении фасада специалисты использовали современные технологии.
Подробнее – в программе "Новости дня".