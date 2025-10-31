Форма поиска по сайту

31 октября, 09:00

Город

"Новости дня": капитальный ремонт провели в доме 1985 года на северо-востоке Москвы

"Новости дня": ИИ поможет москвичам быстрее получать жилищные субсидии

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 31 октября

Роботы-уборщики появились в обновленных школах Москвы

296 детей родились в Москве 30 октября

Фильм "Жестокий романс" покажут в кинотеатре "Иллюзион"

Москвичи посетили тренировку по бегу в "Лужниках"

Художники создали арт-объекты в разных районах Москвы

Зарядные станции установят на 11 автозаправках в Москве

Движение на МЦД-2 изменится с 2 по 4 ноября

На северо-востоке Москвы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома, построенного в 1985 году. Многоэтажка из Чукотского проезда теперь выглядит как новая.

Специалисты тщательно заделали межпанельные швы, чтобы защитить дом от влаги и холода. Также подвергся изменениям цоколь, а вокруг дома сделали новую отмостку, придав зданию современный и ухоженный вид. При обновлении фасада специалисты использовали современные технологии.

Подробнее – в программе "Новости дня".

