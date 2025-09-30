В Госдуме начал работать робот Володя

Видео: телеграм-канал SHOT

Робот Володя приступил к работе в Госдуме. Он будет помощником депутата от партии ЛДПР Андрея Свинцова, передает телеграм-канал SHOT.

"Это, наверное, человекоподобный, хотя не очень он на человека похож, но тем не менее. Мы будем экспериментировать, могут ли роботы заменить помощников депутатов", – сказал парламентарий.

Как объяснил Свинцов, помощник депутата должен заниматься агитацией и носить на выборах огромное количество атрибутики. Он добавил, что в Госдуме выяснят, сможет ли робот анализировать большой объем информации.

Ранее стало известно, что власти России обсуждают введение налога на труд роботов. Мера рассматривается как способ компенсирования выпадающих страховых отчислений за счет сокращения численности персонала.

Роботы справляются с рутинными задачами, однако полностью заменить человека пока не могут, поскольку многие процессы требуют гибкой адаптации и оперативного принятия решений в нестандартных ситуациях.

