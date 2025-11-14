"Улицы московские": Щелковское шоссе

Самые известные московские дороги устремляются на запад, открывая столицу для гостей из-за рубежа. Щелковское шоссе ведет в противоположную сторону – туда, где начинается необъятная Россия, – Урал, Сибирь, Дальний Восток. Поэтому шоссе можно назвать воротами Москвы.

Как и почему прекратила существование крупнейшая торговая площадка Европы – легендарный "Черкизон"? Где на Щелковском шоссе находился аэродром? Почему экскурсоводы лукавят, когда говорят, что под трибуной старого стадиона спрятан бункер лидера СССР Иосифа Сталина?

Об этом – в программе "Улицы московские".