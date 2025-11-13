Форма поиска по сайту

13 ноября, 11:45

"Деньги 24": предложение аренды квартир в Москве выросло на 30% за месяц

"Деньги 24": предложение аренды квартир в Москве выросло на 30% за месяц

Предложение аренды квартир в Москве выросло на 30% за месяц, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, цены на них начали снижаться.

Самые доступные однокомнатные квартиры теперь можно снять примерно за 30 тысяч рублей, что на 23% дешевле, чем месяцем ранее. Цыганков отметил, что рост предложения связан с окончанием пикового спроса, а также с тем, что часть лотов так и не удалось сдать вовремя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

