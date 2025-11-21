Форма поиска по сайту

21 ноября, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: МЦД-1 и МЦД-2 исполнилось шесть лет

Шесть лет назад в столице началась новая эпоха железнодорожного транспорта. Тогда были запущены МЦД-1 и МЦД-2. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, они стали началом создания целой сети наземного метро. На сегодняшний день в столичном регионе есть четыре МЦД, работают 137 станций. Протяженность линий превышает 300 километров. У диаметров больше 100 пересадок на метро, МЦК и между собой. Такая интеграция позволила им стать наземным продолжением метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

