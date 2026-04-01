Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 08:00

Технологии

Москвичи смогут увидеть известные мемы на карте города

Фото: 2gis.ru

К 1 апреля в геосервисе "2ГИС" появились локальные шутки про города и известные всей стране культовые мемы, которые имеют географическую привязку. Чтобы их увидеть, достаточно ввести в поисковой строке запрос "мемы на карте".

По данным пресс-службы, в сервисе уже отмечено более 50 мемов, к каждому из которых добавлено описание: как он связан с городом и почему стал известен.

Одну из отметок на карте Москвы посвятили Большому Шлепе. В 2019 году владельцы каракала Гоши опубликовали его фото в соцсети. Дикий кот обрел славу благодаря большим ушам и в целом харизматичному виду и получил прозвище Большой Шлепа. Шутки с ним отличаются абсурдностью и разнообразием: его изображают и рэпером, и любителем мятных пряников. На момент появления мема Гоша жил в Москве, и, поскольку он стал известен как Большой Шлепа, найти его на карте можно на улице Большой.

Миусская снежная дюна – стихийная достопримечательность зимней Москвы 2026 года – тоже попала на карту.

"Огромный сугроб иногда появляется на Миусской площади после сильных снегопадов: впервые его заметили в 2018 году, потом в 2021-м, но настоящую славу он обрел в январе 2026-го. Москвичи назвали его Царь-сугробом и самой доброй достопримечательностью столицы", – отметили в геосервисе.

В свою очередь, мем об электробусах, который отмечен в Красной Пахре, связан с фирменной надписью, украшающей их с момента появления. Кому-то она понравилась, а кто-то начал подшучивать над ее прямолинейностью. Теперь похожую надпись наносят и на другие поверхности, например на задние стекла автомобилей. А иногда слово "электробус" меняют на что-то другое или делают антимемы, вроде "Это вам не электробус".

Среди локальных на картах есть также шутки о санкт-петербургской погоде, а в Казани многие мемы связаны с национальной культурой. Можно найти и мемы, которые появились в одном из городов России, но стали известны на всю страну. Среди них "Это фиаско, братан" из Пятигорска, Алина из Нижнекамска, к которой никто не пришел на фан-встречу, или "Страшно, очень страшно" с Надеждой Болотовой из деревни Плоское.

Ранее геосервис добавил на карту реалистичную 3D-модель вольера панды Катюши из Московского зоопарка в честь дня ее рождения, который отмечается 24 августа.

Читайте также


технологииэксклюзив

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика