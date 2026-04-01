Москвичи смогут увидеть известные мемы на карте города

К 1 апреля в геосервисе "2ГИС" появились локальные шутки про города и известные всей стране культовые мемы, которые имеют географическую привязку. Чтобы их увидеть, достаточно ввести в поисковой строке запрос "мемы на карте".

По данным пресс-службы, в сервисе уже отмечено более 50 мемов, к каждому из которых добавлено описание: как он связан с городом и почему стал известен.

Одну из отметок на карте Москвы посвятили Большому Шлепе. В 2019 году владельцы каракала Гоши опубликовали его фото в соцсети. Дикий кот обрел славу благодаря большим ушам и в целом харизматичному виду и получил прозвище Большой Шлепа. Шутки с ним отличаются абсурдностью и разнообразием: его изображают и рэпером, и любителем мятных пряников. На момент появления мема Гоша жил в Москве, и, поскольку он стал известен как Большой Шлепа, найти его на карте можно на улице Большой.

Миусская снежная дюна – стихийная достопримечательность зимней Москвы 2026 года – тоже попала на карту.

"Огромный сугроб иногда появляется на Миусской площади после сильных снегопадов: впервые его заметили в 2018 году, потом в 2021-м, но настоящую славу он обрел в январе 2026-го. Москвичи назвали его Царь-сугробом и самой доброй достопримечательностью столицы", – отметили в геосервисе.

В свою очередь, мем об электробусах, который отмечен в Красной Пахре, связан с фирменной надписью, украшающей их с момента появления. Кому-то она понравилась, а кто-то начал подшучивать над ее прямолинейностью. Теперь похожую надпись наносят и на другие поверхности, например на задние стекла автомобилей. А иногда слово "электробус" меняют на что-то другое или делают антимемы, вроде "Это вам не электробус".

Среди локальных на картах есть также шутки о санкт-петербургской погоде, а в Казани многие мемы связаны с национальной культурой. Можно найти и мемы, которые появились в одном из городов России, но стали известны на всю страну. Среди них "Это фиаско, братан" из Пятигорска, Алина из Нижнекамска, к которой никто не пришел на фан-встречу, или "Страшно, очень страшно" с Надеждой Болотовой из деревни Плоское.

Ранее геосервис добавил на карту реалистичную 3D-модель вольера панды Катюши из Московского зоопарка в честь дня ее рождения, который отмечается 24 августа.