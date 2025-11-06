Эксперт Курочкин: система геолокации в детских сим-картах работает как прием сигнала

Фото: 123RF.com/standrets

Функция геолокации в детских сим-картах призвана обеспечивать родительский контроль. Однако при использовании базовых станций вместо GPS-навигации возможны некоторые погрешности, рассказал в беседе с Москвой 24 эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

"Хотя этот метод не такой точный, как GPS, для задач поиска ребенка в радиусе 50 метров его точности вполне достаточно, особенно учитывая, что GPS-сигналы могут глушиться, тогда как локация через базовые станции остается работоспособной", – сказал он.

Как указал эксперт, геолокация позволит всегда знать местонахождение ребенка. При этом система работает по принципу приема сигнала, а не его активной передачи.

"Подобно тому, как навигатор постоянно получает сигналы от спутников независимо от того, используете вы его или нет, геолокация сим-карты определяется по излучению через базовые станции. Поэтому никаких перегрузок сети не произойдет", – пояснил Курочкин.

Вместе с тем специалист обратил внимание на риск нецелевого использования детских сим-карт. По его мнению, люди могут начать покупать их для себя и своих коммерческих целей, например для отслеживания местоположения автомобиля.

Кроме того, добавил эксперт, отсутствует механизм проверки того, насколько обосновано получение детской сим-карты.

Минцифры РФ объявило о введении детских сим-карт 5 ноября. Они будут доступны для оформления с согласия родителей. Как уточнил глава ведомства Максут Шадаев, такие сим-карты обеспечат родителям возможность в любое время получать геотреки детей. Делать это можно будет по запросу без подачи официального заявления и без судебных решений.