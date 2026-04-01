Спецборт МЧС вылетел в Москву с пострадавшими при ЧП в "Нижнекамскнефтехиме"

Самолет Ил-76 МЧС вылетел в Москву с пострадавшими при происшествии на предприятии "Нижнекамскнефтехим". Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Всего в столичные медучреждения будет доставлено 10 человек. Сопровождать пострадавших будут врачи аэромобильного отряда Центроспас МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и группа специалистов Минздрава РФ.

Пожар на предприятии "Нижнекамскнефтехим" возник во вторник, 31 марта. По информации СМИ, в результате ЧП погибли 3 человека, еще 72 пострадали.

Позже гендиректор предприятия Марата Фаляхова заявил, что площадь возгорания составила 1 тысяча квадратных метров. По последним данным пожар удалось локализовать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.