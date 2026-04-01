Израиль нанес удары по двум высокопоставленным членам "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Бейруту, сообщила пресс-служба израильской армии.

По информации ведомства, целью двух отдельных атак стали два высокопоставленных радикала из шиитского движения "Хезболла". Подробности ударов не приводятся.

Местные СМИ сообщают, что в результате атак погибли не менее пяти человек, еще около десяти получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также организация "Хезболла" начала обстрел с территории Ливана Израиля, на что израильская сторона начала отвечать. В результате этих ударов погиб начальник штаба разведки военного крыла "Хезболлы" Хусейн Маклед.