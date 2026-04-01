01 апреля, 03:58

Политика

Израиль нанес удары по двум высокопоставленным членам "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Бейруту, сообщила пресс-служба израильской армии.

По информации ведомства, целью двух отдельных атак стали два высокопоставленных радикала из шиитского движения "Хезболла". Подробности ударов не приводятся.

Местные СМИ сообщают, что в результате атак погибли не менее пяти человек, еще около десяти получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также организация "Хезболла" начала обстрел с территории Ливана Израиля, на что израильская сторона начала отвечать. В результате этих ударов погиб начальник штаба разведки военного крыла "Хезболлы" Хусейн Маклед.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

