01 апреля, 05:44

США собираются пересмотреть ценность НАТО для себя после войны с Ираном

Вашингтон намерен провести переоценку значимости НАТО для национальных интересов США по окончании военной операции против Ирана. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, администрации Белого дома предстоит заново проанализировать, продолжает ли альянс, долгое время служивший интересам США, выполнять свою функцию.

Госсекретарь подчеркнул, что в сложившихся условиях партнерство рискует превратиться в "улицу с односторонним движением", где Штаты выступают в роли защитника Европы. Однако при необходимости сталкивается с отказом со стороны европейских союзников в предоставлении баз и разрешении на пролет воздушного пространства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратить поддержку стран НАТО. Он напомнил, что Штаты тратят сотни миллиардов долларов в год на защиту стран альянса, но не получают от них конкретной помощи.

