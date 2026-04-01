Кратковременный дождь накроет Москву 1 апреля, передал Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит плюс 17–19 градусов. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от плюс 14 до 19 градусов.

В столичном регионе будет дуть северо-восточный, северный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр объявил о введении в Подмосковье оранжевого уровня погодной опасности. Он будет действовать до 23:00 воскресенья, 5 апреля.

Данный уровень указывает на опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и возможного ущерба.