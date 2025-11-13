13 ноября, 17:30Экономика
"Деньги 24": средняя стоимость нового легкового автомобиля в России обновила рекорд
Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России обновила исторический рекорд и приблизилась к отметке 3,5 миллиона рублей, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом составила 1,23 миллиона рублей.
Эксперт отметил, что по продажам на первом месте идет продукция российского автопрома. Он добавил, что на вторичном рынке становится больше китайских автомобилей.
