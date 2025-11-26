Форма поиска по сайту

26 ноября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 ноября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 ноября

"Новости дня": скоростную дорогу от Ленинградского шоссе до центра начали строить в Москве

Проект по защите автомобилей от кибератак запустят в России

Россия и Белоруссия увеличат количество поездов на новогодние праздники

Минпромторг запустит эксперимент по защите автомобилей от кибератак

В районе Останкино установили новые дорожные знаки

В ГД предложили ввести контроль за маршрутами и скоростью курьерских электровелосипедов

"Новости дня": новый путепровод соединит районы Бибирево и Отрадное в Москве

Спецтехнику МЖД оборудовали системами для очистки контактной сети от наледи

Общественный транспорт в Москве начали украшать гирляндами

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Степан Кузнецов.

Общая интенсивность движения составляет 4 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центральной части города. В вечернее время ожидаются затруднения на выезде из столицы, а также осложнения из-за дорожных работ на шоссе Энтузиастов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

