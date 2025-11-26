В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 ноября

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Степан Кузнецов.

Общая интенсивность движения составляет 4 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центральной части города. В вечернее время ожидаются затруднения на выезде из столицы, а также осложнения из-за дорожных работ на шоссе Энтузиастов.

