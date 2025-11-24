Форма поиска по сайту

24 ноября, 17:46

Город
Департамент колдовства откроется в рамках проекта "Зима в Москве"

За новогодним настроением: что приготовил проект "Зима в Москве" в новом сезоне

Проект "Зима в Москве", который пройдет с 1 декабря 2025 по 28 февраля 2026 года, вновь подарит жителям и гостям столицы долгожданное новогоднее настроение, объединив для этого свыше 400 праздничных площадок по всему городу. О самых интересных и важных развлечениях – в нашем материале.

Красиво, экологично, эстетично

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Начнется все с преображения: на этот раз тема особого отношения к природе станет главной идеей зимнего дизайна столицы. Раскрыть этот акцент поможет бережное отношение к ресурсам, поэтому более чем 90% световых украшений прошлых лет получат новую жизнь в этом сезоне.

Также столичные улицы "приоденутся" согласно модным тенденциям – кроме экологичности, они будут сочетать в себе богатую русскую культуру и современные художественные приемы. Всего нарядятся порядка 20 центральных площадок.

Что касается украшений, то гости смогут увидеть как оригинальные световые конструкции, так и арт-объекты. Не обойдется и без вечнозеленых кустарников, которых на улицах столицы будет насчитываться более 10 тысяч. Например, на Никольской уже к началу декабря появится сказочный лес, в котором получится увидеть как рождественские ели, так и черные сосны, березы, можжевельники и многое другое. А сами центральные площадки образуют маршрут в форме сердца – он станет удачным местом для проведения новогодних фотосессий.

Улица Кузнецкий Мост будет отражать тему поэзии и романтики мира техники, которую дополнят конструкции с использованием пихты Нордмана, елей и можжевельников. Здесь гости смогут увидеть ожившие рычаги, шестеренки и миниатюрные механизмы. Внимательнее стоит смотреть на крышу арочной галереи, по которой проедет старинный паровоз, а над аллей получится увидеть дирижабль.

Столешников переулок станет "сладкой" локацией: здания здесь оформят в стиле пряничных домиков в пастельных оттенках. Сербские и русские новогодние ели преобразятся под общую тематику – их украсят шарами из матового стекла, которые будут переливаться. А в начале переулка расположится главная фотозона локации – винтажный автомобиль, увенчанный горой подарков.

Кроме того, участниками, а также соавторами проекта станут городские компании и предприниматели, которые будут украшать свои объекты по-новогоднему. Лучшее декорирование получит грант.

"Путешествие в Рождество" и киновыходные

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

Не обойдется без традиционного фестиваля "Путешествие в Рождество", который пройдет с 12 декабря по 11 января. Гостей ждут театральные постановки, кукольные спектакли для детей и особенное меню на фудкортах. Еще желающие смогут сделать елочные игрушки, создать авторские открытки, посетить мастер-класс по упаковке презентов и даже стать причастными к созданию праздничной короткометражки "Ночной экспресс подарков".

Также организаторы советуют заглянуть в кинопарк "Москино", который будет ждать гостей на протяжении всей зимы. Здесь получится принять участие в мастер-классах по кинопроизводству, познакомиться с блогерами, а также устроить фотосессию в тематических зонах по известным кинокартинам.

С любовью к Родине

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Зимние мероприятия посвятят в том числе семейным ценностям, взаимопомощи и любви к Родине. Для всех желающих на площадках будут устраивать патриотические встречи, выставки и чтения отечественных произведений. Не обойдется без специальных программ – как образовательных, так и волонтерских.

Отдельно поддержат участников и ветеранов СВО, их семьи и тех, кто не перестает помогать фронту. На площадках проекта можно будет принять участие в акциях по сбору гуманитарной помощи, концертах и многом другом.

Для тех, кто захочет почувствовать себя волшебником, 6 и 7 декабря организуют фестиваль "Город неравнодушных" на Болотной площади. Здесь удастся узнать о некоммерческих организациях и фондах, посетить ярмарку и купить сувениры, созданные подопечными таких организаций.

"Усадьбы Москвы" и департамент колдовства

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Зимний фестиваль "Усадьбы Москвы" тоже вернется на улицы города – он пройдет с 1 декабря по 28 февраля. Так что у гостей будет целых три месяца, чтобы ощутить атмосферу зимней Москвы XIX века. Театрализованные представления, лекции, экскурсии и игры помогут совершить прыжок в прошлое и почувствовать себя дворянскими особами.

В свою очередь, юных гостей приглашают побывать в настоящем департаменте колдовства, увидеть мастерскую новогодних чудес и штаб, где заседают снеговики. Все это – в Московской усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", где главный герой Нового года с нетерпением будет ждать ребят.

Все на лед

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 25 ноября по 1 марта каток на ВДНХ будет ждать любителей активного отдыха на танцевальные вечеринки, праздничные программы, ночные катания и многое другое. А территория Дворца пионеров на Воробьевых горах окажется одной из центральных площадок "Зимы в Москве", где с 10 декабря до завершения проекта будут работать две лыжные трассы и бесплатный каток. Перевести дух получится на мастер-классах, а также за просмотром светового шоу.

В целом катки будут работать не только на фестивальных площадках, но и во дворах и парках, так что выбрать наиболее удобную локацию можно здесь. Узнать больше о проекте и его мероприятиях получится, если заглянуть на официальную страницу "Зимы в Москве".

Зима в Москве
