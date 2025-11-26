"Новости дня": скоростную дорогу от Ленинградского шоссе до центра начали строить в Москве

В Москве начали строить новую скоростную дорогу, которая соединит Ленинградское шоссе с центром города в районе 3-й Магистральной улицы. Это позволит многим автомобилистам сократить время в пути в два раза.

Новая трасса также поможет разгрузить Ленинградское и Волоколамское шоссе.

Вдоль магистрали проведут масштабное благоустройство. Завершение строительства запланировано на 2028 год. Подробнее – в программе "Новости дня".