Курьеров на мощных электровелосипедах в РФ могут обязать получать права категории М

Курьеров на мощных электровелосипедах в России могут обязать получать права категории М. В Госдуме предложили приравнять их к водителям мопедов из-за роста аварийности.

В Москве, по данным ЦОДД, треть ДТП с электровелосипедами происходит с участием работников доставки. Более 70% москвичей поддержали идею выделить электровелосипеды в отдельную категорию ПДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.