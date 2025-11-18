"Вопрос спорный": в России предложили наказывать за тунеядство

В России предложили ввести уголовную ответственность за тунеядство. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

При этом депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил против, приводя в пример творческих людей, которые могут годами работать над одним произведением.

Справедливо ли, что работающие граждане содержат тех, кто не хочет трудиться? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.