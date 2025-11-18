Форма поиска по сайту

18 ноября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": в России предложили наказывать за тунеядство

Маткапитал на первого ребенка в России будет увеличиваться в ближайшие три года

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 19 ноября

Цифра дня: 9,9 градуса

Эксперты назвали самые яркие проекты программы "Мои наставники"

Похолодание придет в Москву 19 ноября

МЧС рекомендовало москвичам обходить шаткие конструкции из-за ветра

Финансовая грамотность 2025. Чек-лист перед арендой квартиры

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 18 ноября

Температура воздуха опустится до 0 градусов к вечеру 18 ноября в Москве

В России предложили ввести уголовную ответственность за тунеядство. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

При этом депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил против, приводя в пример творческих людей, которые могут годами работать над одним произведением.

Справедливо ли, что работающие граждане содержат тех, кто не хочет трудиться? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

