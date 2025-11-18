Температурный рекорд тепла поставлен в Москве 18 ноября

В Москве зафиксирован рекорд температуры за последние 85 лет. На метеостанции ВДНХ 18 ноября термометры показали почти 9,5 градуса, что стало самым высоким значением для этого времени года за всю историю наблюдений.

По словам синоптиков, аномальное тепло связано с теплым вихрем, пришедшим в столицу из Вологодской области. Специалисты ЦОДД рекомендуют горожанам быть внимательными на дорогах и по возможности использовать общественный транспорт.

