Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 11:15

Общество

Температурный рекорд тепла поставлен в Москве 18 ноября

Температурный рекорд тепла поставлен в Москве 18 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 18 ноября

Спрос на искусственные елки в Москве вырос на 10%

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 92% 18 ноября

"Утро": скорость ветра в столице составит 7–9 м/с 18 ноября

Московские зумеры нашли необычный способ борьбы с бессонницей

Врачи рассказали, чем опасны импульсивные покупки

Резиденция Деда Мороза открылась на ВДНХ в Москве

Уникальный центр ранней помощи для недоношенных детей открылся в Москве

258 детей родились в Москве 17 ноября

В Москве зафиксирован рекорд температуры за последние 85 лет. На метеостанции ВДНХ 18 ноября термометры показали почти 9,5 градуса, что стало самым высоким значением для этого времени года за всю историю наблюдений.

По словам синоптиков, аномальное тепло связано с теплым вихрем, пришедшим в столицу из Вологодской области. Специалисты ЦОДД рекомендуют горожанам быть внимательными на дорогах и по возможности использовать общественный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликДемид Густов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика