06 ноября, 18:15

Общество

ФНС начала массово проверять граждан на предмет скрытых доходов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала массовые проверки неработающих граждан на предмет скрытых доходов. В результате уже доначислено свыше 2 миллиардов рублей.

Для выявления неучтенных заработков специалисты анализируют расходы граждан и уровень их жизни. Изучаются не только банковские документы о движении средств, но и публикации в социальных сетях, включая посты о путешествиях, покупках и повседневной жизни.

