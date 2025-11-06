ФНС начала массово проверять граждан на предмет скрытых доходов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала массовые проверки неработающих граждан на предмет скрытых доходов. В результате уже доначислено свыше 2 миллиардов рублей.

Для выявления неучтенных заработков специалисты анализируют расходы граждан и уровень их жизни. Изучаются не только банковские документы о движении средств, но и публикации в социальных сетях, включая посты о путешествиях, покупках и повседневной жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.