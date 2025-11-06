Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве устремится к нулевой отметке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве устремится к нулевой отметке на следующей неделе, с 10 ноября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что в столице ощутимо похолодает.

"Осадки станут переходить в смешанное и твердое агрегатное состояние. Осень будет готова передать бразды правления в атмосфере следующему, самому холодному времени года", – приводит слова синоптика РИА Новости.

При этом в выходные, 8–9 ноября, москвичей ждет аномально теплая погода. Ожидается, что температура будет превышать норму примерно на 5 градусов. Однако во второй декаде ноября по ночам прогнозируется отрицательная температура. Ее среднесуточное значение вновь приблизится к климатической норме.

Вместе с тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что утренние туманы в Москве могут продлиться до 8 ноября. Они пришли в столичный регион из-за теплой погоды, которая установилась в средней полосе европейской части России.