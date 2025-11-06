Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 6 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в столице в четверг, 6 ноября. По области местами возможны умеренные осадки, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах 8–10 градусов, по области – от 5 до 10 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура воздуха в столице может опуститься до 6 градусов, а в Подмосковье – до 3 градусов.

В ночь на 5 ноября в некоторых районах Московского региона были зафиксированы заморозки. Причиной этому стали антициклональное влияние и радиационное выхолаживание.

Между тем в предстоящие выходные, 8–9 ноября, москвичей ждет аномально теплая погода. Температура будет превышать норму примерно на 5 градусов. Однако во второй декаде ноября по ночам ожидается отрицательная температура, а ее среднесуточное значение вновь приблизится к климатической норме.