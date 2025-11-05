Юрист Соловьев: работника могут привлечь к ответственности за опоздание из-за погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Действующее законодательство не запрещает привлекать сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу из-за погоды. Об этом в разговоре с RT заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, человек, который опоздал или вовсе не пришел на работу, должен в течение двух дней написать объяснительную записку или рапорт, после чего руководство решит, было это по уважительной причине или нет. Если сотрудник смог подтвердить свое опоздание из-за погодных условий, то суд встанет на его сторону, уточнил юрист.

Он также рекомендовал уведомить работодателя в случае, если транспорт не ходит или курсирует с перебоями. Кроме того, можно сделать видеозапись или сфотографировать сложные погодные условия, что тоже поможет сотруднику отстоять свои права.

По словам специалиста, в России было несколько решений, которые признали погоду уважительной причиной опоздания или прогула. При этом Соловьев напомнил, что 4 часа отсутствия на рабочем месте являются прогулом, за которое могут уволить.

"Поэтому необходимо действительно принять меры", – добавил он.

