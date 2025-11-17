Бесплатные занятия в 20 кружках и секциях ждут детей участников СВО в ЮАО

Фото: пресс-служба префектуры южного административного округа города Москвы

Дети участников СВО могут посетить бесплатные занятия в 20 кружках и секциях в Южном административном округе (ЮАО) Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Занятия проходят в секциях Объединения культурных и досуговых центров (ОКЦ) ЮАО. Дети могут заняться танцами, спортом, изобразительным искусством. Также в ноябре будут проходить викторины, мастер-классы и конкурсные программы.

В районе Зябликово на улице Шипиловской проходят занятия по настольному теннису. Также там есть студия раннего развития. А на улице Мусы Джалиля дети смогут научиться играть в шашки и шахматы, а также посетить экологическую мастерскую.

В центре досуга в Чертанове Северном на Кировоградской улице проходят мастер-классы по изготовлению интерьерной игрушки. Кроме того, для детей открыты театральная, вокальная и танцевальная студии.

В Чертанове Центральном на улице Красного Маяка юные москвичи смогут заняться рисованием и авиамоделированием. А в Царицыне на Севанской улице есть залы единоборств.

Полный перечень кружков и секций доступен на сайте объединения культурных центров ЮАО. Записаться на них можно через портал mos.ru. Если набор закончился, можно обратиться в администрацию ОКЦ, где помогут выделить резервное место или предложат альтернативу.

Тематические мероприятия ждут детей участников СВО в библиотеках ЮАО. Например, 18 ноября в 13:00 в Центральной библиотеке № 136 имени Л. Н. Толстого пройдет празднование дня рождения Деда Мороза. Ребята в возрасте от 6 до 11 лет будут читать стихотворения, поучаствуют в викторине и изготовят свои новогодние украшения.

Сразу несколько мероприятий будут посвящены Дню матери, который отмечается 30 ноября:

26 ноября в 12:30 в детской библиотеке № 156 пройдет конкурсная программа "Мама рядом". Дети узнают историю праздника, сочинят сказки и поучаствуют в играх.

27 ноября в 13:00 в библиотеке № 143 дети примут участие в конкурсной программе "Мама и я". Ребята смогут узнать о детских играх своих родителей и поучаствуют в съемках видеоролика.

28 ноября в 17:00 детская библиотека № 158 проведет программу "Пусть всегда будет мама!". Детей ждут викторина, коллективная игра, книжная выставка, чтение стихотворений и просмотр мультфильма.

Ранее сообщалось, что в Москве проходят бесплатные тренировки по плаванию и аквааэробике, которые организует департамент спорта. Записаться и узнать о местах их проведения горожане могут на портале "Московский спорт". Также любители плавания могут принять участие в соревнованиях в рамках спартакиады "Мой спортивный район". Первый этап турнира будет проходить с 24 по 30 ноября, а финал состоится 20 декабря.

