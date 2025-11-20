"Вопрос спорный": в России могут ввести компенсацию для тех, кого вынудили уволиться

В России могут ввести компенсацию для сотрудников, которых вынудили написать заявление на увольнение по собственному желанию, если они докажут факт давления. С такой инициативой выступил Институт исследования проблем современной политики.

Там предложили выплачивать таким уволенным работникам три среднемесячных оклада. Это должно не только решить проблему "тихого увольнения", но и заставить компании серьезно подходить к созданию здоровой рабочей атмосферы.

Можно ли доказать, что человека вынудили уволиться и не станет ли это поводом для злоупотребления со стороны обиженных работников? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.