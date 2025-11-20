Форма поиска по сайту

20 ноября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": в России могут ввести компенсацию для тех, кого вынудили уволиться

"Мослекторий": Артем Белоглазов – о Нюрнбергском процессе

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России с 1 января

МРОТ составит 27 093 рубля в России с 2026 года

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 21 ноября

В России появился тренд на елки-половинки

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве до 22 ноября

"Мой район. Место встречи": Тверской район со Светланой Рябовой

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве 22 и 23 ноября

"Атмосфера": минус 2 градуса ожидается в Москве вечером 20 ноября

В России могут ввести компенсацию для сотрудников, которых вынудили написать заявление на увольнение по собственному желанию, если они докажут факт давления. С такой инициативой выступил Институт исследования проблем современной политики.

Там предложили выплачивать таким уволенным работникам три среднемесячных оклада. Это должно не только решить проблему "тихого увольнения", но и заставить компании серьезно подходить к созданию здоровой рабочей атмосферы.

Можно ли доказать, что человека вынудили уволиться и не станет ли это поводом для злоупотребления со стороны обиженных работников? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществовидеоИрина Слуцкая

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

